Bombe in Limburg gefunden

Es gehe allerdings derzeit keine Gefahr von der Bombe aus, wie eine Polizeisprecherin betonte. Der Sprengkörper sei an Morgen in der Straße Am Stephanshügel bei Bauarbeiten gefunden worden. Experten hätten die Bombe dann auf ein Firmengelände in der Industriestraße transportiert. Dort arbeitet der Kampfmittelräumdienst derzeit an der Entschärfung, wie die Polizei weiter berichtet. Dazu wurde das Gebiet in der Industriestraße evakuiert und eine Sicherheitszone von 300 Metern um das Gelände errichtet, die von der Polizei kontrolliert wird. Auch mit Behinderungen im regionalen Bahnverkehr ist derweil zu rechnen. (br)

Weitere Informationen folgen.