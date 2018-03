Brillen und Fußbälle für Ghana

Das Telefon klingelt fast minütlich bei Pfarrerin Bettina Bender. Die Anrufer möchten wissen, wo und wie sie ein Visum für Ghana beantragen, sie erörtern mit der 61-Jährigen das Für und Wider einer Reiserücktrittsversicherung oder wollen etwas über die Gegebenheiten vor Ort wissen. Bettina Bender beantwortet geduldig alle Fragen. Sie kennt sich aus in Ghana. Oft hat sie das westafrikanische Land bereits besucht, um sich dort zu engagieren. Sie sagt über sich: „Ich brenne für das, was ich tue.“

Momentan „brennt“ sie für gebrauchte Brillen. Und Fußbälle. Aber auch für Schulen. Und Kirchen. Sie kann sich nicht entscheiden. Alle Projekte erscheinen ihr gleich wichtig. Erst Mitte Februar ist sie von einer zehntägigen Ghanareise zurückgekehrt, die Eindrücke sind noch frisch.

Nur wenige Menschen in Ghana können es sich leisten, eine Brille zu tragen

Die Pfarrerin, die auch unterrichtet, erinnert sich an frühere Reisen in das westafrikanische Land. Sie habe dort immer wieder festgestellt, dass nur wenige afrikanische Menschen eine Brille tragen – zumeist seien es gebildete Menschen der gehobenen Mittelschicht. „Wenn ich die Schulen des Dorfentwicklungsprojekts Adumasa besuchte, sah ich nur einzelne Schüler, die eine Brille hatten“, erzählt die Mutter von vier Söhnen. „Als ich wissen wollte, warum das so ist, erfuhr ich, dass Brillen in Ghana sehr teuer sind und nur wenige Menschen sich diese leisten können.“ Ein Arbeiter verdiene in Ghana etwa 50 Euro im Monat. Eine Brille koste zwischen 50 und 200 Euro.

So habe sie angefangen, Brillen zu sammeln. Auf verschiedenen Wegen hat sie Menschen gebeten, ihre alten Sehhilfen zu spenden. Im März 2017 hat Bettina Bender etwa 400 gebrauchte Brillen nach Ghana mitgenommen. In diesem Jahr waren es schon 300. Weitere sollen noch folgen. Die nächste Reise steht im Juni auf dem Programm.

„Freundliche Menschen geben ihre alten Brillen im Pfarramt ab“, berichtet die 61-Jährige. „Diese Brillen bringe ich zum Augenarzt Dirk Paulukat nach Bad Camberg, wo seine Mitarbeiterinnen die Gläser auslesen und ihre Sehstärke bestimmen.“ Jede Sehhilfe werde gekennzeichnet. Der Facharzt für Augenheilkunde arbeite seit mehreren Jahren mit der Hilfsorganisation „Brillen ohne Grenzen“ zusammen, die die Sehhilfen in die Länder Asiens und Afrikas bringen.

In Ghana besuchte die deutsche Pfarrerin die kirchliche Augenklinik in Agogo. „Dort wurde ich durch die ganze Klinik geführt und konnte meine Brillenspende abgeben“, erzählt sie. „Die Sehhilfen wurden gerne entgegengenommen.“

Das Telefon klingelt wieder. Bettina Bender vertröstet den Anrufer auf später. Sie hat noch so viel zu erzählen, und die Zeit drängt. Gleich muss sie in die Schule, der Unterricht beginnt in wenigen Minuten.

Dann erinnert sich die 61-Jährige daran, wie sie auf die Idee gekommen ist, Fußbälle nach Ghana zu bringen. Während eines Studienurlaubs hatte Bettina Bender mehrere Wochen lang an einer Schule des Adumasa-Dorfentwicklungsprojekts unterrichtet. „Dort habe ich im Schulsport gesehen und erfahren, dass Lederfußbälle sehr teuer sind“, erzählt die Pfarrerin. Als sie ihren Schülern in Deutschland von dem Mangel erzählte, seien die Kinder gern bereit gewesen, ihre Bälle zu verschenken. „Manche Kinder hier besitzen fünf oder sechs Bälle“, sagt die Pfarrerin. „Sie haben gern einen oder zwei ihrer Bälle an die Kinder in Ghana abgetreten.“ Mittlerweile habe sie schon 50 Bälle nach Ghana gebracht.

Es sollen noch mehr werden. Brillen und Fußbälle. Das würde die Pfarrerin freuen. „Ich kann die Sachen auch abholen, wenn es jemand nicht nach Wolfenhausen schafft“, sagt Bettina Bender. „Es ist nämlich irre, wie sehr sich die Menschen über die Geschenke freuen.“ Die Juni-Reise unternimmt die Pfarrerin mit zehn Dekanatsmitgliedern. Jeder von ihnen darf zwei Gepäckstücke mitnehmen, die jeweils 23 Kilogramm wiegen dürfen. Eine Menge Platz für Geschenke.

Bettina Bender wirft einen Blick auf die Uhr. Sie würde gern noch mehr erzählen. Aber sie muss los in den Unterricht. Hoffentlich brennt sie noch lange für das, was sie tut.

Wer eine Brille, einen Lederfußball oder Geld spenden möchte, kann die Sachen ins evangelische Pfarramt, Bornbachstraße 43, in Wolfenhausen bringen. Weitere Informationen hält Pfarrerin Bettina Bender unter (0 64 75) 5 25 bereit.

Kleine Kirchen für kleine Dörfer

Die Dekanatspartnerschaft besteht seit 2006. Seit dem Jahr 2008 fährt Pfarrerin Bettina Bender mindestens einmal im Jahr nach Ghana. „Eine Partnerschaft lebt nicht nur auf dem Papier“, sagt die 61-Jährige. „Und man kann doch mit so wenig Aufwand so viel bewirken.“

Deshalb gibt es noch weitere Projekte, die der Pfarrerin am Herzen liegen: Bettina Bender würde gerne Propst Kofi Amfo Akonnor unterstützen. Der Propst errichtet kleine Kirchen in den kleinen Dörfern auf dem Land. „Die Menschen feiern die Messe ansonsten unter freiem Himmel“, erzählt die 61-Jährige.

„Lediglich geschützt durch ein Wellblechdach.“ Kofi Amfo Akonnors Wunsch sei es, das Projekt noch bis zum Ende seiner Amtszeit in diesem Jahr unter Dach und Fach zu bringen. Dafür benötige er allerdings noch finanzielle Unterstützung.

„Er hofft, dass die Partnerkirche in Deutschland, das Evangelische Dekanat Runkel, ihm diese finanzielle Unterstützung zuteil werden lässt.“

Und dann wären da noch die Brieffreundschaften der Schüler. „Sowohl die Kinder hier in Deutschland als auch die Kinder in Ghana haben sehr viel Spaß an den Brieffreundschaften“, berichtet Bettina Bender. „Als ich Mitte Februar von meiner zehntägigen Reise aus Ghana zurückgekehrt bin, habe ich einen Schwung Briefe mitgebracht.“ Die Kinder hier hätten schon lange auf eine Antwort gewartet.

Denn ihre Briefe sind in Ghana bereits in den Weihnachtsferien angekommen. „Vor Ort konnten sie aber erst im neuen Jahr an die Schüler verteilt werden“, erzählt die Pfarrerin. „In Ghana gibt es keine Briefkästen, nur wenige Briefboxen, in denen die Post gesammelt und dann verteilt wird.“

Manche Schüler seien jedoch enttäuscht gewesen, da sie keine Post bekommen hätten: sowohl hier als auch dort. „Es wäre toll, wenn sich hier noch weitere Schüler finden würden, die eine Brieffreundschaft führen möchten.“