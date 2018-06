Von Andreas Müller

Büchereihof wird zur Bühne

Fête de la musique I Schüler musizieren mit Begeisterung unter freiem Himmel

Weilburg Bereits zum siebten Mal hat in Weilburg Fête de la musique stattgefunden. Nur zwei hessische Städte beteiligen sich an diesem großartigen Musik-Fest, das in jedem Jahr am 21. Juni weltweit stattfand.

