Busfirma gehen die Fahrer aus

Die DB Regio Bus Mitte (DRM) betreibt im Auftrag des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) im Kreis Limburg-Weilburg acht Buslinien. Aufgrund von kurzfristigen Krankmeldungen der Fahrer im Bereich der Einsatzstelle Limburg kommt es seit Dienstagmorgen zu starken Einschränkungen und Ausfall von Fahrten auf den Buslinien 245 („Weiltalbus“ Oberursel – Weilburg), 281 (Limburg – Hadamar – Wilsenroth) und 289 (Grävenwiesbach – Weilmünster – Weilburg).

Am besten vorher anrufen

Die DRM schreibt, sie arbeite „mit Hochdruck daran, diese so gering wie möglich zu halten – insbesondere im Schülerverkehr“. Da Ausfälle von Fahrten von DB Regio Bus auf den genannten Linien auch in den nächsten Tagen nicht ausgeschlossen werden können, bitten die DRM, sich vor Fahrtantritt unter (0 60 32) 3 07 85 79 oder per e-mail bei mittelhessen(at)dbregiobus-sw.de zu informieren.

Aktuelle Auskünfte rund um die Uhr gibt es auch über die Verbindungsauskunft auf rmv.de sowie beim RMV-Service-Telefon: (0 69) 24 24 80 24.

DB Regio Bus Mitte bittet die Fahrtgäste um Entschuldigung und arbeitet intensiv daran, den Kunden unter den gegebenen Umständen das bestmögliche Fahrtenangebot zu erstellen. (red)