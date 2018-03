CDU Hessen feiert in Limburg

Zunächst findet am Freitag, 7. September, ab 19 Uhr das Sommerfest der hessischen Union in der Josef-Kohlmaier-Halle (Hospitalstraße 4) statt. CDU-Kreisgeschäftsführer Andreas Hofmeister hatte durch seine Verbindungen nach Wiesbaden vor mehr als einem Jahr dafür gesorgt, dass in diesem September eines der größten Veranstaltungswochenenden der CDU Hessen in Limburg ausgerichtet wird.

