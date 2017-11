Chancen für berufliche Bildung nutzen

Von Margit Bach

Information Messe in der Wilhelm-Knapp-Schule zeigt jungen Menschen Perspektiven für den Job auf

Michael Chladik und Alexandra Lis (v.l.) beraten Interessierte am Stand der Krankenpflegeschule des Kreiskrankenhauses Weilburg. (Foto: Bach)

Weilburg Von der Alten- und Krankenpflege über Informatik und Forstwirtschaft bis hin zu Bundeswehr und Polizei: Aus- und Weiterbildung haben bei der Bildungsmesse des Hessencampus Limburg-Weilburg in der Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg im Fokus gestanden.

Für Freitag, 24. November, lädt die Messe erneut zum Besuch ein – dann in die Limburger Adolf-Reichwein-Schule. Beginn ist um 15.30 Uhr. In beiden Berufsschulen informieren Teilnehmer Interessierte über Bildungsmöglichkeiten nach der Sekundarstufe I und II sowie Fortbildungsmöglichkeiten und Aus- und Weiterbildungen bis hin zum Studium.

Die Schulleiterin der Wilhelm-Knapp-Schule, Ulla Carina Reitz, begrüßte in der gut gefüllten Aula Aussteller und Besucher, darunter Michael Schneider vom Hessencampus und der Volkshochschule Limburg-Weilburg. Sie dankte Jacqueline Würz für die Organisation der Bildungsmesse. Und hob unter den Auszustellenden als einzigen anwesenden Handwerksmeister Holger Bursky hervor, der für seine Ausbildungsplätze zum Anlagenmechaniker warb. „Wir müssen den Akademisierungswahn beenden, Deutschland braucht mehr Handwerker“, fügte denn auch Michael Schneider an.

Im Namen der drei anwesenden Landtagsabgeordneten Tobias Eckert (SPD) sowie Andreas Hofmeister und Joachim Veyhelmann (beide CDU) sprach letzterer ein Grußwort. Er äußerte seinen Stolz auf die beruflichen Schulen, die Leistungen für junge Menschen von Hessen-Campus und auf den Bildungsstandort Weilburg.

„Nutzen Sie Ihre Chancen“, forderte Weilburgs Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) die anwesenden jungen Menschen auf. „Schauen Sie sich bei den mehr als 80 durch rund 45 Aussteller dargestellten Berufen um. Führen Sie Gespräche, finden Sie heraus, wohin die weitere Lebensreise geht und nutzen Sie die Möglichkeiten der Weiterqualifizierung.“ Planung, Steuerung und Kontrolle seien die drei Säulen für ein ganzes berufliches Leben.

Neben Info-Ständen der Unternehmen wurden Vorträge und Aktionen der Aussteller angeboten. Vor der Aula waren beispielsweise die vier Auszubildenden der Limburger Firma Limtronik, Selina Rau, Sedrick Faber, Philemon Huber und Tiziano Borrello, vertreten. Das Unternehmen ist auf Electronic Manufacturing Services (EMS) spezialisiert und entwickelt und produziert unter anderem am Standort in Limburg elektronische Baugruppen sowie maßgeschneiderte Systeme – von der hochkomplexen Leiterplatte und Baugruppen über große Schaltschränke bis hin zur Systemmontage. Die Auszubildenden hatten auf Jugendliche maßgeschneiderte Abschlussprojekte von Azubis mitgebracht, so etwa Spiele zum Gedächtnistraining oder zur Schnelligkeit.

Auszubildende stellen Abschlussprojekte oder eigene Arbeiten vor

In Merenberg ansässig ist „focus Industrieautomation“ mit den Schwerpunkten IT und Automatisierungstechnik, die branchenübergreifende Lösungen für die Prozess- und Fertigungsindustrie entwickelt und jungen Menschen die Möglichkeit bietet, eine Ausbildung zum Fachinformatiker zu beginnen. Auch hier gab es eine Arbeit von Auszubildenden zu bestaunen: Silke Trabelski, Niko Müller und Moritz Hermann zeigten einen von Azubis entwickelten Roboter „Cube Solver“, der den altbekannten Puzzle-Zauberwürfel per Handyscanner und Computerprogramm löst.

Von der Telekom waren Ausbilder Andreas Meier sowie die Azubis Celine Weber und Oliver Ackermann vor Ort und führten in die Welt der Glasfaserkabel ein.

„Mit Blaulicht in die Zukunft“ war am Informationsstand der Polizei zu lesen, nebenan ging es um die beruflichen Möglichkeiten bei der Bundeswehr.

„Unsere Informationen über die Berufe der Gesundheits- und Krankenpflege sind auf großes Interesse bei den Jugendlichen gestoßen“, berichtete Michael Chladik, Leiter der Krankenpflegeschule des Weilburger Kreiskrankenhauses. Zusammen mit Schulassistentin Alexandra Lis und den Krankenpflegeschülern Katharina Höhler und Christoph Balz wurde viel Informationsmaterial ausgegeben, aber auch Blutzucker und Blutdruck gemessen.

Das Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe Limburg informierte über die Berufe des Altenpflegers und des Altenpflegehelfers. Dass auch ungelernte Beschäftigte sich nachqualifizieren oder weiterbilden können, erklärte Bildungscoach Angelika Förg von der Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung (GAB) Limburg. Dabei gibt es auch Förderungen für Unternehmen, die dies ihren Mitarbeitern ermöglichen. Die Volkshochschule bietet Kurse für das Nachholen von Schulabschlüssen an.

Am Stand des forstlichen Bildungszentrums Weilburg standen die Forstschüler Maximilian Link und Jonas Müller, der für die berufliche Bildung zuständige Volker Gerding, Forstwirtschaftsmeister Josef Heidrich und Forstamtsleiter Werner Wernecke bereit. „Unsere Ausbildungsplätze sind begehrt, aber nur bei jungen Menschen, die den Wald und die Natur lieben und schon einen Bezug dazu haben“, erzählte Heidrich.