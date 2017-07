Von Manfred Horz

"Clarina" mit dem Super-Euter

Landwirtschaft Breitheckers Schwarzbunte aus Waldbrunn gibt 100 000 Liter Milch

Waldbrunn-Ellar „Clarina“ ist eine echte Super-Kuh: 100 000 Liter Milch hat die Schwarzbunte in zehn Lebensjahren schon gegeben – und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Hochleistungskuh vom Weidehof in Ellar kann sich künftig mit dem „blauen Band“ schmücken.

