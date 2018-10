Von Kerstin Kaminsky

Clownerie der leisen Töne zur Eröffnung

Aktion Caritasverband Limburg richtet seine dritte Hospizwoche in Beselich aus / viele Programmpunkte

Beselich-Obertiefenbach Zum dritten Mal richtet der Caritasverband Limburg seine Hospizwoche aus. Diese Aktions- und Informationswoche ist am Samstag im Beselicher Bürgerhaus in Obertiefenbach offiziell eröffnet worden. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr ist die Demenz.

