Dachstuhl brennt komplett aus

Einsatz Haus ist derzeit unbewohnbar / Polizei schätzt den Schaden auf rund 150 000 Euro

Weilmünster-Wolfenhausen Zu einem Wohnhausbrand ist die Feuerwehr am Samstagabend in Wolfenhausen alarmiert worden. In der Straße „Auf der Lück“ stand ein Dachstuhl in Flammen.

Copyright © mittelhessen.de 2018