Dankbarkeit für ein offenes Ohr

„Es ist einfach toll, wenn ich die Leute so froh sehe und merke, dass sie dankbar für meinen Besuch sind“, schwärmt Brügmann von ihrer Funktion als „Zeitschenkerin“. Auch die Wärme, die sie empfange, gefalle ihr besonders gut.

Angefangen hat alles mit einem Besuch bei Pfarrer Guido Hepke Anfang vergangenen Jahres. „Er hat gemeint, zu zweit können sie die Besuche gar nicht alle schaffen“, erinnert sich die Frau aus Odersbach. „Da habe ich spontan vorgeschlagen, Besuche zu übernehmen.“

Zwei Tage später habe sie eine Liste mit Geburtstagsdaten gehabt. Seitdem geht Brügmann ein bis zwei Mal im Monat zu 80., 85. und über 90. Geburtstagen im Stadtteil, um den Jubilaren zu gratulieren. „Ich mag es, mit älteren Menschen umzugehen und kann auch gut auf Leute zugehen“, sagt Brügmann.

Schon ihr erster Besuch habe sie so beeindruckt, dass sie auch heute noch sichtlich berührt ist, wenn sie davon erzählt. „Ich war bei einer Frau, die ich gar nicht wirklich kannte“, erzählt Brügmann. „Sie kannte selbst wenige Leute und bekam selten Besuch.“ Die Frau habe Krebs gehabt und sei trotz ihrer Krankheit über die Kleinigkeiten im Leben so dankbar gewesen.

„Das war sehr beeindruckend“, findet Brügmann. Zusammen haben sie Bibeltexte gelesen und die Jubilarin habe der „Zeitschenkerin“ Geschichten über ihre Kinder und ihren Vater erzählt, den sie lange gepflegt hat. „Ich war ganze zwei Stunden dort und sie hat mir viel mitgegeben“, sagt Brügmann. Für sie selbst sei es schön, die Leute zu drücken, sich Geschichten anzuhören und die Dankbarkeit zu spüren. „Man sieht die Welt plötzlich mit ganz anderen Augen“, meint Brügmann, „ich bin viel dankbarer für die kleinen Dinge im Leben.“

Es habe aber auch schon die Situation gegeben, dass die „Zeitschenkerin“ wegen einer Krankheit der Person gar nicht zu dem Geburtstagskind gehen konnte. „Ich war auch schon bei einer Jubilarin, die sehr kühl und distanziert war und meinen Besuch als selbstverständlich angesehen hat“, erinnert sich Brügmann. Dort habe sie sich dann auch nicht wohlgefühlt.

Negative Erfahrungen kommen aber nur sehr selten vor. Meistens stattet Brügmann den Jubilaren ein paar Tage nach dem Geburtstag einen Besuch ab. Am Geburtstag selbst sei oft nicht so viel Zeit. Außerdem sei es auch für die Leute schön, noch mal von ihrem Geburtstag erzählen zu können.

„Die Leute sind oft den ganzen Tag alleine“, begründet Brügmann ihr Ehrenamt. „Das Angebot wird sehr gut angenommen.“ Insgesamt gibt es im Kreis fünf „Zeitschenkerinnen“. Vor allem für Weilburg und Kirschofen werden noch Ehrenamtliche gesucht.

„Wenn die Zeitschenker den Eindruck haben, es wäre gut, wenn jemand vom Pfarrerteam vorbei schaut, kommen Pfarrerin Stock oder ich“, erklärt Pfarrer Guido Hepke.

Das Pfarrerteam könne dadurch konzentrierter Seelsorge anbieten. „Durch ehrenamtliches Engagement können in einer Zeit, in der es auf der einen Seite immer mehr Ältere, auf der anderen Seite immer weniger Pfarrer gibt, die Menschen trotzdem begleitet werden“, erläutert Hepke. Drei bis vier Mal jährlich werden alle „Zeitschenker“ von Hepke und Stock zur Fortbildung eingeladen. Was man als „Zeitschenker“ mitbringen muss? „Wer Zeitschenker werden möchte, sollte andere Menschen wertschätzen, zuhören und auf Leute zugehen können“, findet Brügmann.