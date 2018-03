Glaube

Das Kreuz steht für alle Opfer

LIMBURG Christen müssen mutiger von der Auferstehung Christi sprechen, sonst bestehe die Gefahr, dass sie zum Mythos der Vergangenheit werde, der nicht mehr in die Zeit passe. Dies hat Bischof Georg Bätzing in seiner Predigt in der Osternacht im Dom deutlich gemacht.

