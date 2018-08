Von Ulrike Sauer

Das Schönste an der Sommertour: Spaghetti-Eis

Pop am Fluss Gregor Meyle freut sich auf sein erstes Konzert in Weilburg am 31. August

Weilburg „Es wird ein ganz tolles Open-Air-Konzert“, verspricht Gregor Meyle. Am 31. August will er das Publikum bei „Pop am Fluss“ nicht nur mit bekannten Songs begeistern, sondern freut sich schon darauf, auch neue Lieder auszuprobieren.

