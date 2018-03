Das Weiltal mal anders erleben

Wie bereits im vergangenen Jahr wird die Veranstaltung von den Gemeinden Weilrod, Weilmünster und Weinbach sowie der Stadt Weilburg organisiert.

In diesem Jahr engagieren sich wieder mehr Vereine an der Strecke

Die kommunale Kooperation sei im vergangenen Jahr sehr erfolgreich gewesen, sagte der Weilmünsterer Bürgermeister Manfred Heep (parteilos) bei der Vorstellung des Konzepts für die Veranstaltung. Im Nachhinein betrachtet sei die Entscheidung richtig gewesen, den Weiltalsonntag des Ausstiegs des Kreises direkt fortzuführen und keine "Denkpause" einzulegen.

Weilrods Bürgermeister Axel Bangert (SPD) hob das große ehrenamtliche Engagement der Feuerwehren, die für die Straßenabsperrungen sorgen, und des Deutschen Roten Kreuzes hervor, ohne die eine solche Veranstaltung nicht funktionieren würde. Die Polizei wird auf der Strecke ebenfalls "geräuscharm" mit Bike oder Segway unterwegs sein, während an den Straßeneinmündungen vorwiegend Kollegen mit Motorrädern zum Einsatz kommen, kündigte Polizeihauptkommissar Uwe Schweitzer an. Erfreulich ist nach Auskunft der Organisatoren auch das wieder zunehmende Engagement der Vereine und Gruppen. Der Heimat- und Verschönerungsverein Freienfels bietet neben einem großen Angebot an Speisen und Getränken auch Live-Musik an, die zu einem Aufenthalt entlang der Strecke einlädt. Wer die komplette Strecke von Weilrod weilabwärts zurückgelegt habe, den lade Weilburg zur Belohnung zum kulinarischen Markt auf den Marktplatz ein, sagte Knut Rehn von der Stadt Weilburg. Die Stadt habe sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Veranstaltung ausgeklinkt, doch nach dem Rückzug der beiden Landkreise aus der Organisation wieder bewusst eingebracht, lobte er die gute Kooperation der Kommunen.

Ein Schwerpunkt des autofreien Weiltalsonntags wird traditionell Weilmünster sein, auf dessen Marktplatz es neben zahlreichen Essens- und Info-Ständen auch Live-Musik mit verschiedenen Bands wie Kamadi geben wird sowie die kostenlose Fahrrad-Codierung der Polizei. Höhe des Vitos Klinikums werden sich ebenfalls Vereine und Institutionen präsentieren. Groß ist das kulturelle Angebot: Die Samba-Trommler "Vamos Lá" werden ebenso auf den Straßen in Weilmünster unterwegs sein wie Gauklerin "Tanja Wirbelwind" mit Jonglage, Akrobatik und Zaubertricks und der eulenspiegelnde Musikus Oliver Scheidies.

In den Ortsteilen Ernsthausen und Essershausen gibt es Verpflegungsstände und in Audenschmiede spielen die "Weiltaler", es gibt Ponyreiten und jede Menge Spaß für Kinder. Einstiegsmöglichkeiten in die etwa 30 Kilometer lange Strecke bieten die an die L3025 angrenzenden Orte wie Emmershausen, Weilmünster, Freienfels und Weilburg, wo genügend Parkmöglichkeiten vorhanden sind. Für den Weiltalbus gilt an diesem Tag ein Sonderfahrplan, der im Internet unter www.autofreiesweiltal.de eingesehen werden kann.