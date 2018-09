Das Wohnen fordert die Kirche heraus

Aufgabe Am Tag der Caritas suchen rund 200 Interessierte nach Möglichkeiten für bezahlbaren Wohnraum

Limburg Überhitzte Mieten, horrende Preise, Wohnungsnot: In Deutschland fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Welchen Beitrag Kirche und Caritas zur Lösung dieses drängenden Problems leisten können, diskutierten mehr als 200 Interessierte am Tag der Caritas in Limburg.

