Das große Aufräumen geht am Tag danach weiter

Die Freibäder in Weilmünster und Wolfenhausen bleiben vorerst geschlossen. Auch dort hatte sich die braune Brühe am späten Donnerstagnachmittag rasend schnell ausgebreitet.

Das Unwetter wütete im Kreis nur punktuell, nämlich in Teilen Villmars, Runkels, Weilmünsters und Weinbachs. 173 Einsätze zählte die Leitstelle wegen des plötzlichen Starkregens am Donnerstag. 136 voll gelaufene Keller mussten die Feuerwehrleute auspumpen, an elf Stellen waren Bäume auf die Straße gestürzt, zwölf Straßen waren überflutet.

Besonders schlimm hat es Aumenau erwischt. Wie Bürgermeister Matthias Rubröder (CDU) berichtete, waren die Einsatzkräfte bis in die frühen Morgenstunden zugange, um Wasser und Schlamm zu beseitigen. An zwei Stellen sei es zu Erdrutschen gekommen. Ein 40-Tonner sei von Geröll eingeschlossen worden.

Zentimeterdick liegt der Schlamm auch am Freitag auf dem Boden des Biergartens am Aumenauer Bahnhof

Die Einsatzkräfte seien bis in die Nacht mit der Bergung beschäftigt gewesen, sagte Rubröder, der selbst bis nachts halb drei vor Ort war. Auch am Freitag seien die Aufräumarbeiten – das Beseitigen des Gerölls und das Säubern der Straße – weitergegangen.

Durch den Erdrutsch in Mitleidenschaft gezogen wurde auch die Strecke der Lahntalbahn. Geröll und Schlamm wurden auf die Gleise gespült. Die Strecke ist seit Donnerstag gesperrt, wie die Deutsche Bahn in Frankfurt bestätigte. Wie lange Zuggäste zwischen Weilburg und Limburg auf den Schienenersatzverkehr umsteigen müssen, konnte das Unternehmen am Freitag noch nicht sagen. Zunächst müsse das Ausmaß des Schadens festgestellt werden, hieß es. Die Busse fahren laut RMV stündlich ab Limburg beziehungsweise Weilburg.

Auch die Kreisstraße zwischen Aumenau und Münster bleibt wegen Unwetterschäden bis auf Weiteres voll gesperrt, teilte der Kreis mit.

Ein Bild der Verwüstung zeigt sich auch am Aumenauer Bahnhof. Zentimeterdick bedeckt der feuchte Schlamm den Boden im Biergarten des Lokals. Jede Menge Unrat wurde zudem mit den Wassermassen angeschwemmt. Ein Meter hoch habe das dreckige Wasser gestanden. Zum dritten Mal sei das Gebäude vom Unwetter betroffen, erklärte Familie Städtgen. Die Nacht hindurch versuchte sie, Schlamm und Wasser zu beseitigen.

Ein Großeinsatz war auch im Marktflecken Weilmünster am Donnerstagnachmittag notwendig. Knapp sechs Wochen, nachdem Laubuseschbach vom Unwetter heimgesucht wurde, traf es den Ortsteil wieder. Das Wasser lief die Bach- und Laubusstraße entlang, etliche Keller liefen voll. Aber auch die Kerngemeinde und Wolfenhausen blieben nicht verschont. Dort wurden jeweils die Freibäder in Mitleidenschaft gezogen.

Wie Raphael Philippi von der Bauverwaltung der Gemeinde auf Nachfrage erklärte, habe es das Wolfenhäuser Bad dieses Mal nicht so schlimm getroffen. Feuerwehr, Vereine und Privatpersonen hätten den Dreck am Donnerstag beseitigt, am Freitag wollte die Gemeinde wieder mit dem Befüllen des Beckens beginnen. Philippi hofft, dass das Bad ab Mitte Juli wieder benutzbar ist.

Wann die Wasserratten in Weilmünster wieder ins kühle Nass springen können, ist hingegen noch nicht absehbar. 50 Zentimeter hoch habe das dreckige Wasser gestanden. Feuerwehr, DLRG, der Katastrophenschutzzug und die Dauerschwimmer waren stundenlang mit Besen, Schlauch und Pumpen im Einsatz, um den Dreck aus den Becken zu bekommen. Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte sei auch das Technikgebäude überschwemmt worden. Was defekt ist und wie hoch der Schaden ist, müsse nun geklärt werden.