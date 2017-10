Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am Samstag, den 11. November, im Bürgerhaus Wolfenhausen als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) registrieren lassen.

Auch Geldspenden werden dringend benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.

Anzeige

Pauline liebt Delphine und ihre Kaninchen. Sie freut sich über Pizza und Pommes, ist ein kleines Mathe-Genie, trainiert Leichtathletik, ist aktiv bei der Kinderfeuerwehr, möchte Tierärztin werden und mit ihren Eltern nach Ägypten reisen. Am liebsten will sie alles schnell und gleichzeitig.

„Pauline ist mit ihren sieben Jahren ein Wildfang, der im ganzen Dorf bekannt ist. Sie hat ihr Herz am rechten Fleck, Hänseleien und Unterdrückung mag sie überhaupt nicht. Neues saugt sie auf wie ein Schwamm. Sie hinterfragt alles so lange, bis sie es verstanden hat und mit der Antwort zufrieden ist“, versuchen Paulines Eltern ihre Tochter zu beschreiben. Damit treibe sie ihr Umfeld manches Mal in den Wahnsinn. Sie wittere Quatsch schon auf weite Entfernungen und sei immer mittendrin. Pauline sei zudem sehr willensstark, habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und wolle stets mit dem Kopf durch die Wand. Gerade diese Eigenschaften machten Pauline – hinter Pipi Langstrumpf – zu dem mutigsten, tapfersten und stärksten Mädchen der Welt.

Termin: 11. November in Wolfenhausen

Doch plötzlich ist alles anders und das stärkste Mädchen der Welt ist schwach und hilflos. Kurz vor Ostern bekommt Pauline Fieber und leidet unter Schmerzen im Nacken. Der Hausarzt überweist sie mit Verdacht auf Hirnhautentzündung sofort nach Gießen ins Uniklinikum. Doch der Verdacht bewahrheitet sich nicht.

Dafür werden die Eltern mit einer weitaus schlimmeren Diagnose konfrontiert: Pauline hat Blutkrebs.

Noch am gleichen Tag beginnt die Therapie. Regelmäßige Blutkontrollen, tagesstationäre Chemotherapien und unzählige Tabletten bestimmen jetzt Paulines Alltag.

„In den ersten Wochen erkannten wir unser lebenshungriges Kind nicht wieder. Sie wurde regelrecht depressiv und wollte nur noch bei verdunkeltem Zimmer im Bett liegen“, berichten Paulines Eltern.

Trotz der intensiven Maßnahmen stellt sich heraus, dass die Krebszellen nicht im gewünschten Maße rückläufig sind. Inzwischen steht fest, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit nur eine Stammzellentransplantation ihr Leben retten kann.

Das heißt, Pauline kann nur überleben, wenn es irgendwo auf der Welt einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zu einer Stammzellenspende bereit ist. Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellenspender registrieren lassen.

Denn nur dann können sie als Lebensretter gefunden werden. Unter dem Motto „Pauline will leben!“ appellieren ihre Eltern an die Menschen in der Region, sich am 11. November von 11 bis 16 Uhr im Bürgerhaus Wolfenhausen (Kirschbaumweg 17, 35789 Weilmünster) in die DKMS aufnehmen zu lassen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.

Die engsten Freunde von Paulines Eltern sitzen beinahe täglich zusammen und planen die bevorstehende Aktion. An die Bevölkerung haben sie nur einen Wunsch: „Mitempfinden reicht nicht. Wir sollten jetzt alle zusammenstehen und der jungen Familie zeigen, dass wir bei ihr sind und nichts unversucht lassen. Deshalb bitten wir alle: Kommen Sie am 11. November ins Bürgerhaus Wolfenhausen.“

Die Registrierung dauere nur acht Minuten. Für Pauline sei es eine Frage des Überlebens. Und vielleicht sind gerade Sie es, der ihr oder einem anderen Patienten das Leben retten kann.“ (red)