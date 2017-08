Von Kerstin Kaminsky

"Das wird noch schlimmer werden"

Interview Pflegedienstleiterin kennt den Bedarf für Kurzzeitpflege - und weiß um den Mangel an Plätzen

Limburg-Weilburg In Beselich, Elz, Hadamar und Limburg betreut der Pflegedienst Rita Nattermann insgesamt rund 120 vorwiegend ältere Menschen. Pflegedienstleiterin Kathrin Schmidkunz kennt also viele Familien, in denen überwiegend Angehörige versorgen.

Copyright © mittelhessen.de 2017