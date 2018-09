Von Kerstin Kaminsky

Dehrn erstrahlt in 1000 Lichtern

Aktion Rabenfest begeistert Besucher und Veranstalter gleichermaßen

Runkel-Dehrn Bunt illuminierte Straßen, Kerzen in allen Fenstern, die Vorgärten mit Lampions, Leuchtketten und Girlanden geschmückt: Dehrn erstrahlte am Samstag in einem Lichtermeer. Gekrönt wurde die „Nacht der 1000 Lichter“ von einem großartigen Feuerwerk.

Copyright © mittelhessen.de 2018