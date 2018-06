Demokratie erfordert Einsatz

„Die Wertschätzung für die Demokratie kam gut rüber. Und wir haben gelernt, dass wir uns für sie einsetzen müssen“, fasst Ariana Vetter in der Limburger Kulturenwerkstatt zusammen. In der Werkstatt ist auch der Anlaufpunkt für das Jugendforum der Partnerschaft für Demokratie in Limburg.

Zwölf junge Menschen aus diesem Forum hatten sich zusammen mit Tobias Kurth – er koordiniert die Arbeit und das Engagement des Bündnisses in der Domstadt – auf den Weg nach Berlin gemacht. „Engagiert für Demokratie“ lautete dort das Motto der Zusammenkunft. Über 70 Workshops und Foren standen den Jugendlich und jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 20 Jahren zur Verfügung.

„Demokratie ist nicht selbstverständlich“, sagt Cara Schneider. Das ist nicht nur ein Thema in Berlin gewesen, ist auch nicht nur ein Thema im Jugendforum, sondern wird in der täglichen Begegnung deutlich. Schüler an den Schulen, die Cara, Ariana oder auch Elena Liebelt sowie andere Kongressteilnehmende aus Limburg besuchen, haben einen Teil ihres bisherigen Lebens in Ländern verbracht, die autoritär oder auch totalitär geführte Staaten sind.

„Hier in Limburg, in Deutschland können wir frei unsere Meinung sagen, das ist in anderen Ländern keineswegs selbstverständlich“, so Elena.

Aber Demokratie und offene Gesellschaft geraten auch in der eigenen Heimat unter Druck. Extremistische Positionen nehmen in der politischen Auseinandersetzung zu, rechte Musik breitet sich aus, salafistische Propaganda trifft in einem westlichen Land auf nahrhaften Boden, Stammtischparolen verbreiten sich über das Netz viel schneller und weiter. Und oft haben sie das zum Ziel, was Demokratie ausmacht: Vielfalt der Kulturen, der Meinungen, offene Diskussionen.

„Ich habe in Berlin aber auch zum ersten Mal so richtig erlebt, was Antisemitismus bedeutet“, sagt Elena. Sie ist auf dem Kongress mit jungen Menschen zusammengekommen, die Juden sind und in Deutschland leben.

„Es bleibt das Erlebnis von vielen jungen Menschen, die sich sehr respektvoll und höflich begegnet sind“

„Von ihnen zu erfahren, welchen Anfeindungen und Beleidigungen sie ausgesetzt sind, hat mir die Augen geöffnet“, erzählt sie weiter. In Limburg und Umgebung hat sie das noch nicht so wahrgenommen.

„Natürlich bekommen wir auch mit, dass es bei uns zu Hause ausländerfeindliche Äußerungen gibt oder auch Aktionen. Dann sind aber vor allem muslimische Bürger die Opfer“, berichtet Cara. Das Thema wurde natürlich auch in Berlin aufgegriffen, denn Rassismus oder auch Fremdenfeindlichkeit gibt es in vielen Erscheinungsformen und Ausprägungen.

Natürlich geht es auf einem solchen Kongress auch um die deutsche Vergangenheit. Es gehört einfach dazu, sich mit Ausgrenzung, Verfolgung und Holocaust auseinanderzusetzen.

Eine Geschichte, die die Verfolgung von Sinti und Roma einschloss, die aber auch zu Widerstand führte, der jedoch nicht den Sturz des Regimes der Nationalsozialisten erreichte und eine Geschichte, die Spuren einzelner Menschen hinterließ, zum Beispiel eines jüdischen Mädchens mit dem Namen Anne Frank.

Und es gibt in der deutschen Geschichte noch eine zweite Diktatur, die mit der Stasi die eigene Bevölkerung rund um die Uhr überwachen ließ.

Ganz wichtig auf dem Kongress und deren Teilnehmer/innen auch die Impulse des Mitmachens. Beim Poetryslam hat die Delegation aus Limburg mitgewirkt, Hiphop-Texte mit demokratischen Botschaften kreiert oder beim Gospel mitgesungen. „Das hat alles richtig Spaß gemacht und war mit dem Tagesprogramm im Kongresszentrum am Alexanderplatz noch lange nicht erledigt“, erzählt Ariana.

Und was bleibt von all dem? „Es bleibt das Erlebnis von vielen jungen Menschen, die sich sehr respektvoll und höflich begegnet sind“, sagt Cara. „Für mich bleibt, dass soziales Engagement mit viel Anerkennung gewürdigt wurde und Wertschätzung erfahren hat“, ergänzt Ariana.

Und Elena spricht von einem Motivationsschub, der hoffentlich noch lange anhält und bei ihr dazu führt, „Demokratie mehr zu leben“. Nicht mehr den Mund zu halten, wenn sich Diskriminierung vor den eigenen Augen und Ohren abspielt oder historische Ereignisse geleugnet werden. (red)