Von Olivia Heß

Der Abriss geht ab Montag weiter

BAUARBEITEN Sechs Monate Verzögerung durch Baustopp bei Kreishallenbad

WEILBURG Der Abriss des Kreishallenbades in Weilburg soll in der kommenden Woche weitergehen. Zunächst in kleinen Schritten, ab 23. Mai dann auch mit großem Gerät.

