Der Chronist der Heimat

Panzner, der lange Zeit auch unter seinem Künstlernamen „ojo“ (spanisch das Auge) zeichnete, radierte und malte, dürfte allein rund 3000 Radierungen mit Motiven aus Limburg, Diez, Bad Camberg und der ganzen Umgebung gefertigt haben.

Als „Chronist der Heimat“ bezeichnet Irene Rörig, Leiterin des Limburger Kulturamts, den in Dresden geborenen Künstler, der im Bad Camberger Stadtteil Schwickershausen aufwuchs und viele Jahre seines Lebens in Limburg verbrachte.

Über 200 Exponate des Künstlers sind in der derzeit laufenden Ausstellung der Limburger Kunstsammlungen zusammengetragen, dort werden sie unter dem Titel „Klaus Panzner, 1943 – 2016: Radierungen, Zeichnungen, Aquarelle“ präsentiert. Am 31. Juli vergangenen Jahres ist Panzer in Süddeutschland verstorben.

Anlässlich seines ersten Todestages erinnern Freude, Begleiter und Kulturschaffende an den stillen und introvertierten Künstler.

Für Irene Rörig, Leiterin des Limburger Kulturamts, ist Panzer ein Chronist der Heimat. Mit seinem „Ateliermobil, in dem er eine tragbare „Radier-Station“ transportierte, war er möglichst unauffällig in der ganzen Region unterwegs.

Dabei gruppierten sich natürlich sofort Passanten um ihn, wenn er mit seiner Arbeit begann. Auf einem Holzbänkchen saß er mit dem Rücken zu seinem gewählten Motiv, das er in einem Spiegel sah. Spiegelverkehrt wurde das Motiv dann in die vorbereitete Zinkplatte graviert, beschreibt Irene Rörig die Arbeitsweise. Und so entstanden fast 3000 kleine, oft winzige und selten großformatige Motive aus der Region.

„Er hat selten groß gemalt, aber was er gemacht hat, war oft großartig“

André Kramm, Vorsitzender des Förderkreises Bildende Kunst Limburg, kann sich gut an einen sehr zurückhaltenden Menschen erinnern, den er beim Gang durch die Stadt begegnete. Und Stunden später war Klaus Panzner dann immer noch an der gleichen Stelle.

„Er hat selten groß gemalt, aber was er gemacht hat, war oft großartig“, sagt Kramm über den genauen Beobachter und Künstler. Dabei habe es Klaus Panzner sehr gut verstanden, die Stadt feinsinnig und lebendig abzubilden. Und gut kann sich Kramm noch an die Zeit des Künstlers im Brückenturm erinnern. „Das hat gut zusammengepasst“, sagt Kramm.

Marius Hahn ist dem Künstler Panzner schon vor seiner Zeit als Limburger Bürgermeister begegnet. „Mein Vater war ein Fan von Klaus Panzner und hatte viele Radierungen von ihm“, erzählt er. Schon als Kind fand er diese ausdrucksstarken, kleinformatigen Bilder sehr ansprechend. Kein Wunder daher, dass ihm dann auch der Künstler Klaus Panzner im Stadtbild auffiel.

„Es hatte schon etwas Geheimnisvolles, wenn der recht wortkarge und verschlossene Künstler mit seinem typischen Outfit sowie Hocker und Staffelei in Limburg und Umgebung unterwegs war“, erinnert sich Hahn.

Nach seiner Einschätzung fand die Kommunikation Panzers mit der Welt, die ihn umgab, hauptsächlich über seine Bilder statt. „Und durch diese Bilder wird er mir auch in sehr lebhafter Erinnerung bleiben“, ist Hahn überzeugt.

In Erinnerung an diesen großartigen Künstler findet am ersten Todestag eine Führung durch die Ausstellung mit der Leiterin des Kulturamtes der Stadt, Irene Rörig, statt.

Interessierte haben bei der 30-minütigen öffentlichen Führung am Montag, 31. Juli, 12.30 Uhr, die Möglichkeit, mehr über Klaus Panzner und sein künstlerisches Wirken zu erfahren.

Ort: Kunstsammlungen der Stadt Limburg (Historisches Rathaus, Fischmarkt 21, in Limburg)

Kosten: Der Eintritt in die Ausstellung und die Führung sind kostenfrei

Treffpunkt: Eingangshalle der Kunstsammlungen der Stadt Limburg. (red)