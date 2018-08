Von Olivia Heß

Der Großteil der Opfer ist jünger als 21

Gesellschaft Beratungsstelle „Gegen unseren Willen“ zieht für 2017 Bilanz / 265 Betroffene finden Hilfe

Limburg-Weilburg Die Menschen, die in der Werner-Senger-Straße 19 in Limburg zum Gespräch kommen, wollen kein Aufsehen. Sie überlegen oft lange, ob sie über das sprechen wollen, was passiert ist. 265 Opfer sexueller Gewalt haben im vergangenen Jahr dort Hilfe gefunden.

