Der Neue leistet seinen Eid

Am Donnerstagabend leistete der Christdemokrat in der Aula des Komödienbaus vor den Stadtverordneten, Magistratsmitgliedern, vielen Gästen sowie Noch-Bürgermeister Hans-Peter Schick (parteilos) seinen Amtseid und erhielt die Ernennungsurkunde. Hanischs Amtszeit beginnt am 1. Juli. Einen Tag zuvor wird Schick offiziell verabschiedet.

Ausführlicher Bericht folgt. (ohe/ Foto: Keller)