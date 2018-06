Der Sommer bringt Musik an die Lahn

Linus Roth, Echo-Klassik-Preisträger 2017, von der Presse jüngst wegen seiner Virtuosität zum „Teufelsgeiger“ gekürt, und die Staatskapelle Weimar unter dem Dirigat von Kirill Karabits hängen mit dieser Saisoneröffnung die Messlatte für die beginnende Konzertsaison hoch.

Die Staatskapelle Weimar, bereits im 15. Jahrhundert gegründet, ist einer der traditionsreichsten Klangkörper Deutschlands und ein kongenialer Partner für Linus Roth beim Violinkonzert D-Dur op. 61 von Ludwig van Beethoven. Mit auf dem Programm steht außerdem die Sinfonie Nr. 4 „Die Italienische“ von Mendelssohn Bartholdy. Das Konzert ist bis auf ganz wenige Plätze ausverkauft.

Das fulminante erste Konzertwochenende der Saison 2018 wartet mit fünf Konzerten auf. Mit dem Konzert am Samstag, 9. Juni, findet es um 20 Uhr im Renaissancehof seine Fortsetzung. Dann ist Alexander Krichel, Klavier, als weiterer Echo-Klassik-Preisträger mit „Triumph“ zu Gast bei den Weilburger Schlosskonzerten. Begleitet von der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Karl-Heinz Steffens ist der Pianist mit dem 2. Klavierkonzert c-Moll von Sergej Rachmaninoff zu hören, das unter freiem Himmel zu einem ganz besonderen Erlebnis zu werden verspricht. Es stehen noch Karten zur Verfügung, auch Schönwetterkarten können reserviert werden.

Wenn Korff und Ludewig baden gehen, muss Sommer sein: Unter diesem Titel, gleich in der ersten Matinee der Saison, versprechen Bastian Korff, Gesang, und Florian Ludewig, Klavier, am Sonntag, 10. Juni, um 11 Uhr in der Oberen Orangerie eine Sternstunde der Kleinkunst. Die beiden laden zu einem Programm zwischen Alltagssatire und poetischen Träumereien ein und präsentieren einen Unterhaltungscocktail mit Suchtpotenzial.

Dabei schenken sie einen Sommermorgen mit Chansons, Comedy, Kabarett und sachlichen Informationen zu Flamingo-Sex und dem Liebesleben der Bettwanzen. Es gibt noch Karten in einigen Kategorien.

Am Sonntagabend erwartet die Konzertbesucher um 19 Uhr in der Unteren Orangerie mit dem „Xenon Saxophonquartett“ und ihrem Konzert „Bilder einer Ausstellung“ eine ganz besondere Formation. Das preisgekrönte Ensemble mit Lukas Stappenbeck, Sopran-Saxophon, Anže Rupnik, Alt-Saxophon, Adrian Durm, Tenor-Saxophon und Benjamin Reichel, Bariton Saxophon, mischt die Kammermusikszene auf.

Sie spielen einen Großteil ihres Programms häufig stehend und ohne Noten und nutzen die Bewegungsmöglichkeiten geradezu musikalisch. Die Adaption von Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“, Bachs „Fantasie und Fuge a-Moll“ und Griegs „Suite im alten Stil“ auf diese Besetzung ist ungewöhnlich, macht neugierig und schürt Erwartungen. Es gibt noch Karten in ausgewählten Kategorien.

Parallel dazu, ebenfalls um 19 Uhr, gibt es mit „Weilburg singt“ Chormusik „Non Stop“ in der Schlosskirche. Erstmals in der Geschichte der Schlosskonzerte sind die Chöre Weilburgs über den Kreischorleiter eingeladen worden, ihre lange Chortradition in einem gemeinsamen Konzert zum Klingen zu bringen.

Jeder der teilnehmenden zwölf Chöre hat so die Möglichkeit, sich mit einem individuellen Programm darzustellen, um für sich und den eigenen Nachwuchs zu werben.

Für Familien der Chormitglieder und Freunde der Chormusik bieten die Weilburger Schlosskonzerte für dieses Konzert eine Gruppenkarte an: Beim Kauf von acht Eintrittskarten gibt es zwei Karten gratis dazu.

Alle Informationen rund um die Saison und Karten gibt es im Büro der Weilburger Schlosskonzerte Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr, vor den Konzerten am Freitag, Samstag und Sonntagabend von 17 Uhr bis zum Konzertbeginn in der Schlossstraße 3 in Weilburg – telefonisch unter (0 64 71) 94 42 10 und (0 64 71) 94 42 11.

Samstags ist in der Saison das Kartenbüro zusätzlich von 10 bis 13 Uhr und vor der Matinee am Sonntag auch von 10 bis 11 Uhr zu erreichen.

Für einen schnellen Blick: www.weilburger-schlosskonzerte.de. (red)