Von Jürgen Vetter

Die Gemeinde befragt ihre Bürger

Steinbruch Sonntag können die Beselicher ihre Meinung zum umstrittenen Projekt äußern

Beselich Soll ein Steinbruch „Auf Hengen“ erschlossen werden? Es gibt wohl kaum eine Frage in der knapp 50-jährigen Geschichte Beselichs, die so kontrovers diskutiert wurde. Jetzt können die Beselicher ihre Meinung dazu äußern: Am Sonntag steigt die Bürgerbefragung.

