Von Dieter Fluck

Die Gestressten haben Uhren

Ausstellung In Hadamar stellt der Weilburger Verein Integration Werke aus

Hadamar Seit Ende Mai steht an zentraler Stelle vor dem Schloss in Hadamar das Denkmal der grauen Busse. Es erinnert an 15 000 Menschen, die in der NS-Zeit in der Tötungsanstalt in unmittelbarer Nähe auf dem Mönchberg ermordet worden sind.

Copyright © mittelhessen.de 2018