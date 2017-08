Die Grundschulen verzeichnen mehr Anmeldungen

Bildungssystem Nach Rückgängen in den vergangenen Jahren stabilisieren sich jetzt die Schülerzahlen in der Region wieder

Limburg-Weilburg Nach jahrelangem Rückgang sind an den heimischen Grundschulen erstmals mehr Kinder als im Vorjahr neu angemeldet worden: 3600 Schüler werden in dieser Woche in den Grundschulen der Kreise Limburg-Weilburg und Lahn-Dill eingeschult.

