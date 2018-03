Die Kandidaten - mal ganz privat

Bürgermeisterwahl Das TAGEBLATT stellt die sieben Bewerber vor

VILLMAR Sieben Männer wollen in Villmar Bürgermeister werden. Stefan Anschütz (parteilos), Thomas Dornoff (parteilos), Amtsinhaber Arnold-Richard Lenz – der Sozialdemokrat tritt als unabhängiger Kandidat an –, Axel Paul (AAV), Matthias Rubröder (CDU), Andreas Städtgen (parteilos) und Roland Thoms (UFBL) stellen sich am 4. März zur Wahl.

