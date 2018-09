Von Ulrike Sauer

Die Steuern werden wohl erhöht

Politik Merenberger Haushaltsplan nach Einbruch der Gewerbesteuer nicht genehmigt

Merenberg Es geht nicht darum, kurzfristig ein Loch in den Gemeindefinanzen zu stopfen: In Merenberg wird jetzt jeder Bürger tiefer in die Tasche greifen müssen, und zwar auf längere Sicht. Denn die Gemeinde muss Schulden abbauen.

