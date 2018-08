Von Sabine Gorenflo

Die größte Hürde ist der Beginn

Kreismusikschule Beim Tag der offenen Tür können Kinder alle Instrumente testen

WEILBURG Wenn bereits am Eingang des Alten Rathauses schräge Töne zu hören sind, dann kann es in der Kreismusikschule nur einen Tag der offenen Tür geben. Am Sonntag hatten Kinder Gelegenheit, alle Instrumente auszuprobieren, die man in der Musikschule lernen kann.

