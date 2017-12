Von Christiane Müller-Lang

Die letzte Ruhe wird teurer

Friedhöfe Runkel erhöht Gebühren

Runkel Die letzte Ruhe auf den Friedhöfen der Stadt Runkel wird teurer. Die Stadtverordneten haben die Gebührenerhöhungen in ihrer jüngsten Sitzung abgesegnet. Etwas günstiger wird lediglich die Beisetzung an Gemeinschaftsbäumen in Ennerich.

