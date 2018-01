Die schönsten Käferbilder aus aller Welt

Von Jürgen Vetter

LIMBURG-WEILBURG Am Freitag vor genau 40 Jahren ist eine Ära zu Ende gegangen: Im VW-Werk in Emden lief der letzte Käfer aus deutscher Produktion vom Band. Das robuste und zuverlässige Auto hat über Jahrzehnte das Straßenbild in Westdeutschland bestimmt. Und natürlich haben auch im ehemaligen Oberlahnkreis noch viele Menschen gute Erinnerungen an den treuen Begleiter mit Boxermotor.