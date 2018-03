Von Dorothee Henche

Digitales verändert Arbeitswelt

Politik Schäfer-Gümbel zu Gast beim Jahresempfang des SPD-Ortsvereins Löhnberg

LÖHNBERG Nach der GroKo-Entscheidung blicken die Genossen nach vorne. Im Herbst stehen Landtagswahlen an. Mit Themen wie gutes Leben auf dem Land, bezahlbarer Wohnraum und Bildung will die SPD punkten, das hat Thorsten Schäfer-Gümbel in Löhnberg deutlich gemacht.

