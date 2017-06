Von Christian Keller

Doch kein KIP-Geld für Sanierung

Parlament SPD will wissen, was bisher in der Nassauer Straße 21 passiert ist

Weilmünster „Wir wollen kein Tafelsilber veräußern“, hat es im vergangenen Jahr geheißen, als sich Gemeindevertreter von Weilmünster für die Sanierung der gemeindeeigenen Immobilie in der Nassauer Straße 21 entschieden hatten. Jetzt steht fest, Fördergelder gibt es keine.

