Drei junge Männer werden schwer verletzt

Die drei, zwischen 18 und 19 Jahre alten Männer waren gegen 4.50 Uhr mit einem Fiat Punto auf der Kreisstraße 339 von Hundsangen in Richtung Hadamar unterwegs. Kurz nach der Kreisgrenze kam das Auto in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. An einer Böschung setzte der Wagen dann so heftig auf, dass einzelne Fahrzeugteile abbrachen. Der Punto überschlug sich und blieb nach etwa 150 Metern auf der rechten Seite liegen. Der mutmaßliche Fahrzeugführer wurde, wie die Polizei mitteilte, aus dem Auto geschleudert. Anhand der Spurenlage sei er offenbar nicht angeschnallt gewesen, berichtet die Polizei.

Die drei Fahrzeuginsassen wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Punto musste als Totalschaden abtransportiert werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei den drei Insassen eine Blutentnahme an. (red)