Drohung: Knapp-Schule evakuiert

Die Gebäude der Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg. (Archivfoto: Sauer)

Die Gebäude der Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg. (Archivfoto: Sauer)

Alle Schüler und Lehrer wurden durch eine neue automatisierte Durchsage aufgefordert, das Gebäude zu verlassen, wie die Schulleitung sagte und dabei das besonnene Verhalten von Schülern und Pädagogen lobte: Ruhig und geordnete sei das Gebäude verlassen worden. Sie sammelten sich auf den Parkplätzen, einige Schüler kamen auch in den Räumen der benachbarten Technikerakademie unter, wo sie vor Regen geschützt sich im Warmen aufhalten konnten.

Polizeibeamte sind derzeit vor Ort und durchsuchen die Schule auch mit zwei Diensthunden. „Mike“ und „Flash“ heißen die beiden Hunde, die in Eschborn und Frankfurt stationiert sind. Bis das Gebäude von den Beamten freigegeben wird, darf keiner die Räume betreten. Die Suche nach etwaigem Sprengstoff kann sich aber noch etwas hinziehen. Denn die Hunde müssen alle Räume der Schule durchsuchen und brauchen ab und an auch wieder eine Pause von ihrer anstrengenden Arbeit.

Anzeige

Der Unterricht an der Berufsschule ist für heute sowieso beendet erklärt worden. Sobald die Schule freigegeben wurde, dürften Schüler und Lehrer ihre im Gebäude hinterlassenen Sachen holen und nach Hause gehen. Derzeit sind es vor allem Lehrer, die noch darauf warten, dass sie wieder in die Schule dürfen. Nach derzeitigem Stand findet derweil am Mittwoch wieder regulär Unterricht statt. Weitere Infos folgen. (kel/br)

Weitere Infos folgen.