Durchs Lahntal rollen wieder Züge

Seit Montagmorgen fahren die Züge wieder nach dem regulären Fahrplan. „Mit dem ersten Zug ist der Betrieb am Montag wieder aufgenommen worden“, bestätigte Thomas Bischoff vom Regionalbüro der Deutschen Bahn in Frankfurt auf TAGEBLATT-Nachfrage. Rundum die Uhr sei gearbeitet worden, um die Gleise von Geröll und Schlamm zu befreien. Nach einer Sicherheitsüberprüfung von Gleisen und Bahndamm sei die Strecke dann am späten Sonntagabend wieder freigegeben worden. (chm)