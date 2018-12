Von Ulrike Sauer

Edeka bekommt eigene Bushaltestelle

Versorgung Bauherr reicht Bauantrag ein – Gemeinde bringt weitere Beschlüsse auf den Weg

Merenberg Ein Großteil der formellen Arbeit ist erledigt, der Supermarkt in Merenberg nimmt Gestalt an. In der vergangenen Woche hat der Bauherr den Bauantrag in der Kreisverwaltung eingereicht.

