Von Jürgen Heimann

Eichhorn zieht in „Hall of Fame“ ein

Auszeichnung Internationale Luftfahrt ehrt Piloten aus Bad Camberg / 82-Jähriger will künftig kürzertreten

Bad Camberg/Burbach Willkommen in einem exklusiven Club: Walter Eichhorn, 82-jährige Pilotenlegende aus Bad Camberg, hat Einzug in die „Hall of Fame“ der internationalen Luftfahrt gehalten. Lediglich 103 Stars der Weltluftfahrt gehören den „Living Legends of Aviation“ an.

Copyright © mittelhessen.de 2018