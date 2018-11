Von Sandra Becker

Ein Abend zum Luftanhalten

Kultur Die Nacht der Finessen

Weilmünster Wenn Erwachsene und Kinder gleichermaßen große Augen bekommen, wenn eine Artistin buchstäblich an der Decke des Bürgerhauses schwebt und wenn ein Künstler in einem Ballon verschwindet – dann ist wieder „Nacht der Finessen“ in Weilmünster.

Copyright © mittelhessen.de 2018