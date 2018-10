Ein Gentleman in Weilburg

Am Finger trägt er einen alten Ring seines Großvaters, den sein Vater an ihn weitergegeben hat. Bei genauerem Hinsehen bemerkt man Hosenträger, Manschettenknöpfe und Ärmelhalter. Selbstverständlich ist er ordentlich frisiert und gegelt, der Schnurrbart ist gezwirbelt. Eine stattliche Erscheinung – an jedem ganz gewöhnlichen Wochentag.

Boris ist bosnischer Kroate, geboren in Travnik in Bosnien-Herzegowina, etwa 100 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Sarajewo. In Weilburg lebt er mit seinen Eltern und seiner Schwester seit etwa zwei Jahren.

Boris hat in Sarajewo auf einer Hochschule des Franziskanerordens Theologie und Philosophie studiert. „Ohne Parteizugehörigkeit hat man aber so gut wie keine Chance, Arbeit zu bekommen. Ich war schon immer ein kritischer Mensch, habe auch in meiner Heimat Missstände angesprochen, kritische Artikel für Kirchenzeitungen geschrieben oder im Internet veröffentlicht“, berichtet er.

In eine Partei einzutreten, nur um Arbeit zu bekommen, kam für Boris nicht infrage. Er entschied sich, seine Doktorarbeit in Wien zu schreiben: „Ich wusste, dass Wien eine schöne Stadt ist und es dort ein gutes Pastoralstudium gibt.“ Boris bekam ein Stipendium und studierte ein Jahr lang in Wien weiter. Als sein Vater Arbeit im Westerwald fand, folgte ihm Boris nach Deutschland.

„In Deutschland habe ich Unterstützung und Anerkennung erfahren, was ich so von Zuhause nicht kannte“, erzählt er begeistert. In Offenbach lebte er in einer Wohngemeinschaft. Dann zog er zu seinem Vater nach Mengerskirchen, ein halbes Jahr später kamen seine Mutter und seine Schwester nach. Zusammen gingen sie nach Weilburg. „Ich wusste vorher nicht einmal, dass es Weilburg gibt“, erinnert sich Boris. Er sah die Altstadt und das Schloss und verliebte sich in die Stadt. „Weilburg ist eine charmante kleine Stadt mit interessanter Geschichte“, sagt er.

Weder Boris noch seine Schwester konnten Deutsch. Boris ist aber ein Perfektionist. Er wollte so schnell wie möglich hier Fuß fassen und Arbeit finden. Ihm war klar, dass das nur mit sehr guten Deutschkenntnissen geht, und er hat angefangen, sich die Sprache selbst beizubringen. „Ich habe nie einen Deutschkurs besucht“, sagt er stolz. Er hat so oft wie möglich mit Deutschen gesprochen, angefangen Zeitungen und Zeitschriften zu lesen.

Seine Kleidung im Stil der 20er Jahre besorgt sich Boris überwiegend aus England

Seine Schwester Ana bewundert er. „Sie ging sofort in die Schule, hat schnell gelernt und Freunde gefunden. Mittlerweile gehört sie zu den Besten in ihrer Klasse, das ist eine große Leistung von ihr“, schwärmt er.

Boris drückt sich sehr gewählt aus, spricht fast fehlerfrei Deutsch. Schnell hat er in Weilburg Arbeit gefunden. Der Sohn eines Freundes seines Vaters brauchte einen Förderlehrer für die Schule. Boris kümmerte sich um den Jungen und bekam eine Anstellung als Förderlehrer in der Weilburger Gagernschule. Dort unterstützt er seitdem lernschwache Schüler, begleitet sie im Unterricht und hilft ihnen bei Hausaufgaben. Nun wünscht sich Boris natürlich, möglichst bald eine Festanstellung als Lehrer zu bekommen und eine eigene Klasse zu haben.

„Ich könnte Religion, Ethik, aber auch Geschichte und Latein unterrichten“, sagt er. Während seines Theologiestudiums hat er nicht nur das große Latinum gemacht, sondern auch Alt-Griechisch und Hebräisch studiert. Boris spricht außerdem Englisch, Französisch möchte er gerne noch lernen. Seine Muttersprache ist Kroatisch. Das wurde auch in seiner Schule gesprochen, obwohl die in Bosnien lag.

In seine Heimat will er nicht mehr zurück. „Dort können nur Politiker gut leben oder Menschen, die vom Krieg profitiert haben“, sagt er. Seine Perspektiven sieht Boris nun in Deutschland. Er sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Seine Kleidung im Stil der 20er Jahre besorgt er sich über das Internet überwiegend aus England, geht aber auch schon mal im Secondhand-Laden auf die Suche.

Sein Interesse an vergangenen Epochen, vor allem der Zeit des Jugendstils, spiegelt sich in seinem ganz persönlichen Stil wider. „Der Jugendstil war die letzte allgemeine Kunstepoche unserer Zeit. Danach kam kein Stil, der so das Leben geprägt hat“, sagt Boris. Sein Outfit bezeichnet er ganz bewusst als Stil, nicht als Mode: „Mode ist schnelllebig, gibt vor, was die Leute kaufen sollen.“

Täglich benötigt Boris mindestens 15 Minuten, um sich ausgehfertig zu stylen. „Mit meinem Stil möchte ich ausdrücken, Zeit zu finden, langsamer zu leben, sich selbst und die Welt um einen herum zu reflektieren“, sagt er. Der passionierte Pfeifenraucher legt Wert auf Attribute wie höflich, anständig, ehrlich und aufrichtig. Er gibt sich als Gentleman. Aber auch albern zu sein gehört für ihn zum Leben.

Durch sein Outfit ist Boris gewohnt, dass ihn die Leute anschauen, oft auch regelrecht anstarren. Das empfindet er als anstrengend und unhöflich. „Ein wenig möchte ich auch gegen alles Eintönige protestieren“, gesteht er. „Wir verstecken unsere Einmaligkeit viel zu oft in einem gesellschaftlich festgelegten Rahmen. Das Gewand ist unsere soziale Haut in der Öffentlichkeit.“

„Kunst ist keine Lebensverschönerung, kein Ausflug ins Schöne, sie ist das Leben selbst“

Boris liebt Kunst: „Kunst ist das erste Bedürfnis eines Menschen, erst durch Kultur ist der Mensch ein Mensch und hebt sich vom Tier ab.“ Jeder sollte aus seinem Alltag Kunst machen, findet er. „Kunst ist keine Lebensverschönerung, kein Ausflug ins Schöne, sie ist das Leben selbst.“

Manche Menschen verstehen nicht, warum Boris in Weilburg bleibt, sehen ihn eher in Berlin oder London. „Das muss nicht sein“, sagt er bescheiden. „Ich reise überhaupt nicht gerne, mache aber gerne Ausflüge in meinem Kopf.“ Abends, wenn es dunkel ist, geht er gerne durch die Weilburger Altstadt, hat ein paar Plätze, an denen er sich gerne aufhält und eine Pfeife genießt. Wo das ist, verrät er nicht.

Zur Person

29 Jahre, nicht verheiratet

Geboren in Travnik in Bosnien-Herzegowina

Geschwister: ein Bruder und eine Schwester

Studium Theologie und Philosophie

Lebt in Weilburg

Arbeitet als Förderlehrer an der Gagernschule, außerdem als Schlossführer und Museumspädagoge

Hobbys: Kunst, Kultur, Musik (Klassik und Barock, aber auch Jazz, Blues und Swing), Konzerte besuchen, Tanzen, Kalligrafie und Schreiben. Er hat ein Grammofon und sammelt alte Schellackplatten und Porzellan.