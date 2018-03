Von Dieter Fluck

Ein Leben im Zeichen des Herrn

Porträt Pater Leo Wiszniewsky

Limburg Ursprünglich kommt er von der Mosel, heute ist er im siebten Jahr Hausrektor des Missionshauses in Limburg: Pallottinerpater Leo Wiszniewsky blickt auf ein bewegtes Leben, in dem er im Auftrag Gottes bereits an zahlreichen Orten gewirkt hat.

