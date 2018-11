Von Margit Bach

Ein Minister als Ehrengast

Literatur Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir liest Kindern in Aumenau vor

Villmar-Aumenau Jedes Jahr findet am dritten Freitag im November der bundesweite Vorlesetag statt. Aus diesem Anlass war nun der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen) in der Kindertagesstätte „Kleine Raupe“ in Aumenau zu Besuch.

