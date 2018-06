Von Agathe Markieiwcz

Ein entspannter und spannender Besuch

TAGEBLATT öffnet Türen Elf Leser schauen hinter die Kulissen der Tierklinik Löhnberg

Weilburg-Löhnberg Im Hof sitzt ein Labrador mit Herrchen und wartet, bis er an der Reihe ist. Genau wie das Kätzchen im Katzenwartezimmer. Ganz andere elf Besucher warten derweil an der Tür der Tierklinik Löhnberg: Die Leser nehmen an der Aktion TAGEBLATT öffnet Türen teil.

