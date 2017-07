Von Andreas Müller

Ein neuer Liebling im Schlosshof

Schlosskonzerte Frank Dupree begeistert Publikum restlos - als Pianist und Dirigent

Weilburg Frank Dupree ist in einem Alter, in dem sich großartige Musiker entscheiden, ob sie Karriere als Solist oder Dirigent machen wollen. Der 25-Jährige aus Rastatt entschied sich für beides. Dass dies funktioniert, bewies er am Freitagabend bei den Weilburger Schlosskonzerten.

