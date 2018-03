Einbrecher scheitern an Tür

Runkel-Arfurt (red). Zwischen Sonntag und Mittwoch haben Unbekannte versucht in die Arfurter Grundschule einzubrechen. Die Täter hebelten an der Eingangstür und beschädigten sie. Die Polizei überprüft einen Zusammenhang mit den Einbrüchen am Anfang der Woche in den Schulen in Runkel und in Niederbrechen ist nicht auszuschließen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter Telefon: (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.