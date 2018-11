Einbrecher sind unterwegs

Ab etwa 15.30 Uhr kam es zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen – gleich dreimal in Niederbrechen. In der Dirichsstraße hebelten die Täter zwischen 15.30 Uhr und 21.20 Uhr ein Kellerfenster auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Dort entwendeten sie Schmuck unbekannten Wertes. In der Mozartstraße gelangten die Einbrecher zwischen 16.45 und 20.55 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus und ließen Schmuck und eine kleine Menge Bargeld mitgehen. Der Gesamtwert der Beute wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Auch in der Leharstraße hebelten die Täter zwischen 18 Uhr und 23 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so ins Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt.

1000 Euro werden in Ennerich gestohlen

In der Ennericher Mozartstraße wurde zwischen 19 Uhr und 21.15 Uhr das Kellerfenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden etwa 1000 Euro Bargeld gestohlen. Im Runkeler Quellenweg hebelten die Einbrecher eine Terrassentür auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Bei einer Nachbarschaftsbefragung wurde bekannt, dass zwei Personen von der Überwachungskamera eines Nachbargrundstücks aufgenommen wurden, als sie den Tatort verließen.

Zu den jeweiligen Einbrüchen bittet die Polizei Limburg um Hinweise unter (0 64 31) 9 14 00. (red)