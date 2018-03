Eine Aufgabe, die täglich fordert 

Fotostrecke Hanisch legt seinen Amtseid ab

Er scheint sich der Tragweite seiner Worte und der Verantwortung, die damit einhergeht, bewusst, als ihm Weilburgs Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz (SPD) als Bürgermeister vereidigt. Zuvor händigt ihm Noch-Bürgermeister Hans-Peter Schick (parteilos) die Ernennungsurkunde zum Beamten auf Zeit aus. Sechs Jahre dauert die Amtszeit, die am 1. Juli beginnen wird.

Offen und konstruktiv solle die Zusammenarbeit mit den Stadtverordneten sein, wünscht sich Götz. Er sei auf die neuen Ideen für die Stadtentwicklung gespannt. Denn auch wenn Vorgänger Schick in 24 Jahren vieles erreicht habe, bleibe es „eine Daueraufgabe, eine Stadt zu leben“.

Es seien große Fußstapfen, in die Hanisch trete, merkt auch Landrat Manfred Michel (CDU) an. Aber: „Du hast alle Anlagen, sie auszufüllen“, sagt er in Richtung seines Parteifreundes. Er habe den heute 33-Jährigen als umgänglichen, offenen und zuverlässigen Menschen kennengelernt, der keine vorschnelle Entscheidung treffe, sondern sachorientiert und fair vorgehe und bestrebt sei, bei Entscheidungen alle mitzunehmen.

„Allein kann ein Bürgermeister nichts“

Ein ähnliches Bild zeichnet auch der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Hofmeister, dessen Stellvertreter Hanisch als Landtagskandidat und Parteivorsitzender im Kreis ist. Er sei kein leichtfertiger Mensch, sondern habe die Fähigkeit, sich selbst zu hinterfragen, sagt Hofmeister über Hanisch, mit dem er seit 16 Jahren befreundet ist.

Was erwartet Hanisch nun? „Eines der vielseitigsten Ämter“, meint Hadamars Bürgermeister Michael Ruoff (CDU) als Vertreter der Bürgermeisterkreisversamm-lung. Er rät dem Weilburger, sich Zeit für das Amt, als Ausgleich aber auch Zeit für sich und die Familie zu nehmen.

Als hauptamtlicher Politiker stehe man permanent im Fokus der Öffentlichkeit, das sei nicht immer einfach, ergänzt Landrat Michel. Aber Hanisch könne in Weilburg auf gute Mitstreiter und Mitarbeiter zählen.

In diesem Amt werde man es vermutlich nie allen recht machen können, stellt Hanisch in seiner Rede fest. Er sei aber stets zum Dialog bereit und wolle sachorientiert entscheiden. Mit Blick auf die großen Fußstapfen, die Schick hinterlasse, meint er: „Manche versuche ich zu füllen, werde aber auch eigene hinterlassen.“ Kurz skizziert er seine Pläne (siehe Interview). Dabei sei der Begriff „zusammen“ wichtig: „Allein kann ein Bürgermeister nichts.“ (ohe)