Von Olivia Heß

Eine Handvoll Leute vermisst er nicht

Politik Hans-Peter Schick blickt auf die Höhen und Tiefen seiner 24-jährigen Amtszeit zurück

Weilburg Seit wenigen Tagen ist Hans-Peter Schick im Ruhestand. Wie er sich diesen vorstellt, verrät er im Interview. Aber auch, was ihn als Bürgermeister von Weilburg am meisten geärgert hat und was er als Niederlage ansieht.

Copyright © mittelhessen.de 2017