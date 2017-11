Eine Welle der Hilfsbereitschaft für Pauline

Spendenaktion Am Samstag in Wolfenhausen von 11 bis 16 Uhr registrieren lassen

Weilmünster Die Vorbereitungen für die geplante Registrierungsaktion laufen auf Hochtouren. Die Hilfsbereitschaft für an Leukämie erkrankte Pauline (7) ist ungebrochen. Firmen, Vereine und Bürger packen mit an und spenden Geld.

„Pauline will leben“ lautet die Initiativgruppe die Freunde von Paulines Familie nach der Diagnose Leukämie spontan gründeten, um die Registrierungsaktion zu organisieren. Seit Wochen sind sie unermüdlich dabei, um alle Vorbereitungen für die Aktion am Samstag zu planen. Und die Hilfsbereitschaft ist riesengroß.

Hunderte Plakate wurden geklebt, auf Märkten und Festen, in Schulen, Vereinen, Praxen und Geschäften Handzettel verteilt. Etliche Benefizveranstaltungen wurden organisiert, um Spendengelder zu sammeln, denn jede einzelne Auswertung im Labor kostet 35 Euro. Viele Firmen haben sich bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) gemeldet und führen interne Firmenaktionen durch. Kindergärten, Schulen, Feuerwehr und Polizei wurden aktiv. In den sozialen Netzwerken verbreitete sich der Aufruf rasend schnell.

150 ehrenamtliche Helfer, die am Samstagmorgen noch von einem Team der DKMS geschult werden, sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Ein Shuttleservice ist eingerichtet, für Kinderbetreuung und Essen ist ebenfalls gesorgt.

„Nie hätten wir mit einer solchen Resonanz gerechnet. Die unglaubliche Hilfsbereitschaft und Unterstützung der Menschen geben uns viel Kraft“, sagen Paulines Eltern und bedanken sich bei ihren Freunden und allen Unterstützern.

150 ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz

Die Eltern wollen am Samstag jeden einzelnen Spender begrüßen. „Denn wir wissen: nur durch diese Menschen kann Pauline und vielen anderen Patienten Hoffnung auf Überleben geschenkt werden. Jeder Einzelne bedeutet eine weitere Lebenschance für unsere Tochter“, sagen sie.

„Ich hoffe, dass das Bürgerhaus in Wolfenhausen groß genug ist“, erklärt Bettina Neubauer, zuständig für die Spenderneugewinnung bei der DKMS, im Gespräch mit dem TAGEBLATT. Sie rechnet mit an die Tausend Menschen, die sich registrieren lassen wollen. So erfreulich hoch die Anzahl der Spender sei, umso mehr ist die DKMS aber auch auf Spenden angewiesen, um die Laborkosten zu finanzieren. Weitere Infos zur DKMS und das Spendenkonto für die Registrierungsaktion für Pauline gibt es auf www.dkms.de. (red/kel)



Registrierung: So Geht‘s

Zwischen 11 und 16 Uhr am Samstag, 11. November, kann sich jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren im Bürgerhaus Wolfenhausen (Kirschbaumweg 17) registrieren lassen. Das geht einfach: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. (red)